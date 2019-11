Rosana: “PM é para combater facções e não impedir trabalhadores de entrarem na Aleac”

Alguns deputados estaduais aproveitaram a movimentação da manhã desta terça-feira, 26, em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para comentar a medida de proteção determinada pelo governo, de instalar grades de contenção para que os servidores não tenham acesso à Aleac durante a votação da Reforma da Previdência Estadual.

O parlamentar Fagner Calegário (PR) publicou um vídeo para afirmar que não compactua com a maneira de barrar os servidores do lado de fora da Aleac. “Você vota e não tem acesso a Casa do Povo. Independente do meu voto, o que não concordo é com essa proibição, uma violação da Constituição Federal, do direito de acesso a Casa do Povo”, diz o deputado.

Jenilson Lopes, do PC do B, também repudiou a atitude do governo em implementar um forte esquema de segurança para impedir acesso dos manifestante dentro da Aleac. “É assim que os servidores são recebidos na Casa do Povo, com cassetetes”.

Para Calegário, o governo poderia ter buscado uma forma menos impeditiva para conter os ânimos dos manifestantes.