PGE/AC abre processo seletivo para seleção de estagiários na área de Direito

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) do Acre tornou pública, por meio de edital no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 26, a abertura do processo de seleção de estagiário para a formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível Superior, na área de Direito.

Só poderão realizar estágio os estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, nas seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC: Universidade Federal do Acre – UFAC, Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO; União Educacional do Norte – UNINORTE; Instituto de Ensino Superior do Acre – IESACRE, Faculdade da Amazônia – UNAMA e União Educacional Meta LTDA – UNIMETA.

A jornada de estágio é de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. O estagiário da PGE/AC receberá uma bolsa de estágio, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e auxílio-transporte de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 27 de novembro de 2019 a 09 de dezembro de 2019, e poderão ser feitas online pelo e-mail [email protected] ou presencial, na sede da PGE, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, Bosque, na sala do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, das 8h às 13h e das 15h às 18h, nos dias úteis.

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar curriculum vitae e formulário de inscrição, que se encontra disponível para download no site www.pge.ac.gov.br. A confirmação da inscrição ocorrerá após a entrega, pelo candidato ou seu procurador, de 01 (uma) lata de leite em pó na sede da PGE. O total arrecadado no certame será doado a uma entidade filantrópica.

O Processo Seletivo será composto de uma prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva.