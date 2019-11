Márcio Bittar diz que pressão da Europa por preservação ambiental no Brasil tem razões econômicas

Logo após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 25, tratando da nomeação do coronel aposentado da Polícia Militar Antônio Jauri Rodrigues para a função de diretor executivo administrativo do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o sindicato dos penitenciários emitiu uma nota de repúdio contra a troca de diretores do setor administrativo do órgão.

O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre (Sindapen), Betho Calixto, afirma que o decreto assinado pelo vice-governador do Acre, Wherles Rocha, é “o cúmulo do absurdo e do desrespeito em desfavor do potencial e da maestria apresentada pelos exímios Policiais Penais do Instituto de Administração Penitenciária”.

O novo diretor assume o lugar deixado por Marcelo Francisco de Oliveira Casas. Entretanto, ao que parece, a categoria não é favorável à mudança, tanto que classifica o nomeado como “figura avessa ao corpo funcional”. Para o sindicato, a pasta já era geria por um “conceituado servidor do quadro” [Marcelo].

Por meio da nota, os agentes questionam a lógica adotada pelo governo para culminar na nomeação do coronel e repudiam qualquer viés político na mudança. “Nos causa profunda perplexidade e cabe nos consignar que, tais indicações são perpetradas por membros que, em anos anteriores, desencadearam repúdios a essas práticas e hoje cumprem o pretexto de exercer os mesmos posicionamentos e com a mesma didática declarada pelos articuladores pretéritos”, diz o sindicalista.

Segundo a categoria, houve mudança significativa na negociação proposta anteriormente sobre a pasta. “É gritante o elevado descontentamento dentre nossos pares devido às escolhas oportunizadas por nossos governantes”.

Os agentes pedem ainda a revogação do ato administrativo que nomeou o militar. “Aguardamos a reunião mencionada pelo secretário-adjunto com as entidades representativas para esta semana e entendemos que os vínculos de atividade policial devem ser respeitados em sua essência e com mecanismos que deem a ascensão tão pleiteada pela categoria no segmento institucional”, finaliza Calixto.