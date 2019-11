Mara Rocha garante recursos para a construção da ponte sobre o Rio Caipora

A partir das 15 horas de hoje, 25, os 14.700 inscritos no concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul já podem consultar no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, informações sobre local e horário das avaliações. O certame será realizado no dia 1° de dezembro, próximo domingo.

Pela manhã, farão provas os candidatos que concorrem aos cargos de nível médio fundamental.

A tarde será a vez dos candidatos de nível superior, e também dos que concorrem aos seguintes cargos: auxiliar administrativo, auxiliar cultural, auxiliar esportivo, motorista A B e D e vistoriador

Os portões serão abertos às 8 da manhã e fechado às 8h45. As provas começarão às 9 horas. A tarde os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h15.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões com original de documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e cartão de convocação para a prova.