Inep divulga gabaritos preliminares do Enade realizado no último domingo (24)

Mais um ataque criminoso ao ônibus de transporte coletivo foi registrado na capital. Na noite desta segunda-feira (25) uma criança de aproximadamente 10 anos e um homem, ambos não identificados pela Polícia, realizaram um roubo no ônibus que faz a linha do bairro Jorge Kalume, na estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco.

De acordo com informações do motorista, o coletivo havia saído da parada final do bairro e ao seguir na estrada do Barro Vermelho, uma criança de aproximadamente 10 anos, que estava na parada de ônibus fez o sinal pedindo que o motorista parasse. Quando o profissional parou, um criminoso saiu de dentro de uma área de mata e de posse de uma arma de fogo subiu no veículo e anunciou o assalto. O bandido subtraiu o dinheiro que estava no caixa e o celular do motorista. Após a ação a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

O motorista seguiu com o transporte coletivo até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o Boletim de Ocorrência.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos criminosos saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será mais um dos vários crime a ser investigado pela Polícia Civil.