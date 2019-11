Governo faz vistoria para promover funcionamento do Hospital do Alto Acre

Nesta segunda-feira, 25, o secretário de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Acre (Seinfra), Thiago Caetano, e a diretora de Desenvolvimento e Projetos da Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre), Michele Miranda, acompanhados de técnicos das duas pastas, inspecionaram as instalações do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia.

A inspeção resultará na elaboração de um relatório que será apresentado ao governador Gladson Cameli sobre a real situação da unidade. O Governo do Estado prepara uma série de ações para que o comece a funcionar integralmente. O hospital é responsável por atender a uma demanda de, pelo menos, 80 mil pessoas dos municípios de Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

Em 2018, quando ainda na administração do PT, o hospital foi parcialmente inaugurado. Desde então, setores como maternidade, salas de cirurgias, cozinha, dormitórios dos profissionais e lavandaria seguem desativadas, fazendo com que as instalações do antigo hospital de Brasiléia, que já deveria estar desativado, continuem sendo usadas para procedimentos mais complexos.

O secretário Thiago Caetano afirmou que agora será possível saber agora onde estão os principais entraves e estabelecer um cronograma para que o governo possa fazer as adequações do espaço, colocando os equipamentos e o mobiliário hospitalar e disponibilizando o corpo de profissionais que devem trabalhar nesses setores.

“Sem dúvidas que essa será uma meta do governador após o relatório: de estabelecer um planejamento para que em breve possamos ter o hospital regional funcionando com sua plena capacidade”, afirmou o titular da Seinfra.

Atualmente, o hospital regional tem 72 leitos, faltando ser inaugurados mais 21. Em média, 40 pessoas, de todas as idades, passam pela unidade diariamente.

Com informações do repórter Resley Saab, da Agência de Notícias do Acre.