Em Cruzeiro do Sul, centenas de servidores protestaram contra a Reforma da Previdência

O convênio firmado entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o governo do Estado prevê obras de melhoramento, tapa-buraco, da Rodovia AC-405, beneficiando o tráfego entre os moradores da região do Vale do Juruá que utilizam a estrada para se deslocar de Cruzeiro, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Nesta segunda-feira, 25, o prefeito Ilderlei Cordeiro recebeu em seu gabinete os vereadores Clodoaldo Rodrigues, de Cruzeiro do Sul, e Manoel Medeiros, de Mâncio Lima, com quem tratou sobre o repasse da segunda parcela do acordo, ainda não efetivado pelo Estado.

Por telefone, o governador Gladson Cameli se comprometeu em efetuar o repasse para que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul compre os insumos necessários e produza o asfalto utilizado na obra de infraestrutura.

“Compreendo a situação do governado do Estado, que está passando por ajustes financeiros. Mas, mesmo assim, o governador não tem medido esforços, fez um convênio de R$ 1,5 milhão para pavimentação da AC 405. Já repassou a primeira parcela e agora estamos aguardando a segunda, justamente, para terminarmos de concluir a operação tapa-buracos”, frisou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A expectativa é que ainda nesta semana o recurso seja liberado e a gestão municipal adquira os insumos para produção do asfalto, que é repassado ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre).

Segundo o veador de Mâncio Lima, Manoel Medeiros, a reunião foi muito positiva. “O prefeito ligou para o governador, que se comprometeu em atualizar o repasse dos insumos e a gente acredita que em breve as obras de tapa-buracos retornam”, destacou.

O presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, destacou a importância da obra. “Estamos aguardando o melhoramento do trecho São Pedro/Santa Rosa e o de Santa Rosa para Cruzeiro do Sul, tendo em vista que muitas pessoas moram nessa região e as obras garantem a trafegabilidade”.