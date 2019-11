Defesa Sanitária de Alagoas libera suínos adquiridos no Acre

A Universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou nesta segunda-feira (25) o edital de Nº (45/2019) que trata da realização de concurso público de provas e títulos destinado ao provimento de 24 vagas e formação de cadastro de reserva no cargo efetivo de Professor da Carreira de Magistério Superior da Instituição.

A inscrição no concurso público será realizada exclusivamente pela internet a partir das 12h, do dia 02 de Dezembro de 2019 até o dia 25 de Dezembro, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico http://sistemas.ufac.br/concurso_docente.

Os candidatos deverão ter obrigatoriamente doutorado em uma das seguintes áreas: Enfermagem, Saúde Coletiva, Química, Engenharia Química, Ciências Sociais/Politica, Filosofia, Pedagogia, Educação Física, Nutrição, Economia, Engenharia Civil/Agronômica/Ambiental/Agrícola/Florestal, Matemática, Medicina Veterinária.

A taxa de inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais). O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que poderá ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

Será concedida isenção total da taxa de inscrição para os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), for membro de família de baixa renda, assim considerada aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Remuneração e atribuição

São atribuições do cargo de Professor de Magistério Superior as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição. O ingresso na carreira de Professor de Magistério Superior ocorrerá no Nível 1 da Classe A.

A remuneração inicial será composta pelo vencimento básico da Classe A, Nível 1, conforme o regime de trabalho, acrescido da retribuição por titulação (RT) e do auxílio alimentação.

Para os profissionais que optarem pela carga horária de 20h semanais, a remuneração ficou definida R$ 3.678,83. Já os profissionais que optarem por dedicação exclusiva, terá remuneração inicial de R$ 10.058,92.

Processo de seleção

A seleção compreenderá as seguintes fases: Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e, Prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas serão realizadas exclusivamente no Município de Rio Branco/AC e no Município de Cruzeiro do Sul/AC.