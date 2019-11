Bacia do Rio Acre vaza, mas nível do Rio Juruá sobe e se aproxima das cotas preocupantes

Na tarde desta terça-feira (26) Maria do Perpetuo Socorro, de 57 anos, entrou em contato com a reportagem do ac24horas indignada, ela denuncia o descaso da Fundação Hospitalar Estadual Acre (Fundacre). Socorro, que é portadora da Fibromialgia, alega que sofre com dores no braço e que o médico, em junho deste ano, fez um pedido por uma ultrassom, após notar que ela tinha um nódulo.

Ela relata que já foi chamada duas vezes para uma consulta com o médico cirurgião, mas não pode ir por conta da falta do exame de ultrassom.

“Estou com muito medo. Pode ser benigno ou maligno, pois está me incomodando demais. Tenho dores todas as noites. Eu só quero a minha ultrassom para poder fazer a consulta com o médico cirurgião, é pedir demais?”, desabafou a paciente.

A reportagem do ac24horas tentou entrar em contato com a direção da Fundhacre, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.