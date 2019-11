Sesacre convoca mais um grupo de aprovados no processo seletivo da Saúde

Mais um grupo de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da secretaria estadual de saúde do Acre foi convocado nesta segunda-feira, 25, pela secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). Os convocados devem entregar documentos e assinar o contrato profissional junto ao governo do Estado.

Os candidatos convocados têm até o dia 5 de dezembro, das 8h30 às 12h ou das 14h às 17h, para entregar os documentos. Em Rio Branco, o local de comparecimento é a própria Sesacre. Em Cruzeiro do Sul, a entrega será feita na sala do TFD, localizada na rua Leopoldo de Bulhões, 216, no bairro do Alumínio. Já em Brasileia, Sena Madureira e Tarauacá, os documentos devem ser entregues nos hospitais dos municípios.

Os novos servidores devem assinar o contrato no dia 9 de dezembro. Os candidatos poderão obter informações referentes a este processo seletivo simplificado junto à Sesacre, por meio do número (68) 3215-2621; junto à Seplag, no número (68) 3215-4031, das 8h às 12h ou das 14h às 17h; ou por meio do endereço eletrônico [email protected]