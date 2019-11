Servidores montam presépio colorido de garrafas pet na entrada do TJAC

O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União a portaria 3036 definindo os recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos odontológicos para os municípios que implantaram equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família.

Os recursos financeiros são destinados à aquisição de cadeira odontológica completa (composta por uma cadeira odontológica, um equipo odontológico, uma unidade auxiliar odontológica e um refletor odontológico).

Rio Branco, com seis equipes, ficou com R$ 106.000,00; Cruzeiro do Sul, com cinco ESF, terá R$ 88.700,00; Feijó, com duas, terá R$ 35.480,00; Mâncio Lima e Santa Rosa do Purus com uma cada, garantiram R$ 17.740,00. São cerca de R$ 266 mil para essas cidades.