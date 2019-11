Rio Acre vaza 8,38m em Rio Branco, mas volta a subir nas cabeceiras; riozinho também sobe

Na tarde deste domingo (24) foi realizada em Brasiléia, uma caminhada com o intuito de conscientizar a população da região do Alto Acre sobre o câncer infanto-juvenil, uma das principais causa de morte por doença em crianças e adolescentes no Brasil.

A campanha alertou a população sobre os sinais e sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados.

A caminhada contou com o apoio de diversos segmentos da sociedade: empresários, comerciantes, jornalistas, influenciadores digitais, professores, gestores das escolas e gestores de Epitaciolândia Tião Flores e de Brasiléia Fernanda Hassem.

O evento começou na Praça dos Seringueiros e, após percorrer algumas ruas da cidade, terminou na Praça Hugo Poli, onde foram realizadas apresentações do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista do 7° dia, e do Grupo Axé Capoeira de Epitaciolândia.

“Meu coração transborda de gratidão à todos os que estão nos apoiando nessa ação. Foi linda essa mobilização com participação de apoiadores de Brasiléia, Epitaciolândia e até de Cobija. Eu agradeço de coração à todos que participaram e no próximo ano será ainda melhor”, disse Jucilane Bordinhão coordenadora da Caminhada no Alto Acre.

São sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil:

– Palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea Caroços ou inchaços – especialmente se indolores e sem febre ou outros sinais de infecção;

– Perda de peso inexplicada ou febre, tosse persistente ou falta de ar, sudorese noturna;

– Alterações oculares – pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos;

– Inchaço abdominal Dores de cabeça, especialmente se incomum, persistente ou grave, vômitos (em especial pela manhã ou com piora ao longo dos dias);

– Dor em membro ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinais de infecção Fadiga, letragia, ou mudanças no comportamento, como isolamento Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação.