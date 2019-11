Por ciúmes, homem é morto a facadas pela própria esposa

Antônio Francisco Lima Constantino, de 35 anos, foi assassinado a golpe de facas por sua esposa, segundo informou familiares da vítima.

A motivação do crime teria sido ciúmes, após Francisco da Silva ter pago uma bebida para uma outra mulher. Ainda no bar, o casal discutiu e, chegando em casa, a discussão entre o casal persistiu e o marido acabou sendo morto pela companheira com golpes de faca.

O crime ocorreu na noite deste domingo (25),no bairro São José, em Cruzeiro do Sul (AC). O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram realizados os procedimentos cadavéricos. Segundo os peritos, as perfurações foram desferidas na região do peito.

A mulher foi presa pela polícia momentos após o homicídio. A Polícia Civil agora dará prosseguimento a investigação de praxe e abertura de inquérito.