Ministério Público divulga resultado final do processo de contratação de estagiários

Os estudantes do curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Acre (UFAC), realizam nesta quinta-feira (28) um aulão de dança para a comunidade acadêmica. O evento terá início as 9h30, no Bloco de Saúde Coletiva, em frente ao Quiosque do Lago.

O aulão de dança será ministrado pelo professor Jesse Arraes, instrutor de Fit Dance Class, Kids e Teen.

O projeto foi idealizado por estudantes do curso, após a realização de uma pesquisa sobre o sedentarismo na comunidade acadêmica.

A estudante Isabela Lima, do 3º período do curso de Saúde Coletiva, explica como nasceu o projeto.

“A gente tinha que ver um problema que afetava a gente (estudantes do curso), e os universitários no todo, e com isso fazer um projeto de intervenção”, afirmou.

De acordo com as informações respondidas, no questionários, pelos estudantes do campus, atualmente o sedentarismo atinge cerca de 41% dos estudantes universitários da Instituição. Os resultados são ainda piores entre as mulheres, que apresentam um índice de sedentarismo de 45,7%, enquanto entre os homens chegam a 35,2%.