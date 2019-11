Deputada Meire Serafim garante apoio a família de meninas com sequelas após vacina do HPV

A prefeitura de Sena Madureira iniciou na última sexta-feira (22) os trabalhos de tratamento da base e terraplanagem na Rua Manoel Firmino Matos, que dá acesso ao bairro Jardim Primavera. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) foi ao local conferir de perto a aplicação de uma nova tecnologia na base asfáltica, com o recurso chamado Ecolopavi. O serviço irá facilitar a trafegabilidade da rua até que receba a camada de asfalto, em 2020.

“Esse é um projeto novo que estamos lançando, com o experimento do Ecolopavi na base asfáltica com o cimento. Abrimos a rua para fazer esse trabalho. Vai ficar uma rua consistente, para que no ano que vem receba a camada de asfalto aqui”, explica Mazinho.

A prefeitura já possui uma emenda parlamentar do deputado federal Flaviano Melo para cobrir os custos de pavimentação da rua, mas como os recursos ainda não foram liberados pelo governo federal, o prefeito decidiu fazer esse serviço paliativo para facilitar o deslocamento dos moradores.

“Nossa intenção é fazer uma boa base para ano que vem passar a camada de asfalto em cima. Continuamos trabalhando na Usina de Asfalto. Temos mais 300 toneladas de asfalto para serem produzidos e aplicados em Sena Madureira”, garante o prefeito.

Ecolopavi é a mais desenvolvida tecnologia no mundo, atualmente, na construção de pavimentos com asfalto. Segundo o subsecretário de Obras do município, a prefeitura estava aguardando apenas um melhor momento para aplicar o produto. “É um produto que foi adquirido fora do Acre para melhorar a situação dessa rua. Aplicamos o Ecolopavi para tratar a base que receberá o asfalto. É um grande paliativo que ajudará a manter o tráfego no inverno”, afirma Fabrício Moreira.