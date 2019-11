Locais de provas do concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul poderão ser vistos hoje (25)

A Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), tornou público o Edital Nº (46/2019) que trata sobre o processo seletivo específico para ingresso no Curso de Licenciatura em Pedagogia para o Campus do município de Sena Madureira. O edital foi divulgado nesta segunda-feira (25).

Serão ofertadas 50 vagas e não haverá cobrança de taxa de inscrição neste processo seletivo específico.

Os candidatos interessados em concorrerem às vagas disponibilizadas pela Ufac deverão obrigatoriamente inscreverem-se no processo seletivo específico, no portal eletrônico da UFAC no endereço http://sistemas2.ufac.br/vestibular_pedagogia, a partir das 10h, dia 02 de dezembro, até o dia 13 de dezembro de 2019.

As provas do processo seletivo específico serão realizadas em uma única etapa, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2020, no horário das 08 horas às 13 horas no município de Sena Madureira.