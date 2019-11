Grupo percorre a capital para alertar população quanto ao uso do fone de ouvido

Profissionais e estudantes de Fonoaudiologia tem percorrido pontos de grande concentração de pessoas, como o Terminal Urbano de Rio Branco, para alertar a população quanto à saúde auditiva.

Nesse contexto, o uso do fone de ouvido recebe orientação do grupo. Exagerar no tempo de uso e no volume pode levar a perdas auditivas. Muita gente, especialmente os grupos mais jovens, escutam música em volume alto e receberam alertas para a possibilidade de os problemas se tornarem irreversíveis.

As ações vão continuar para ajudar a população a melhorar sua saúde auditiva.

(Com informações da TV ACRE)