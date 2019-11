Governo troca direção do Iapen; entra coronel da reserva

O vice-governador do Acre Wherles Rocha nomeou o coronel aposentado da Polícia Militar Antônio Jauri Rodrigues para assumir a direção executiva administrativo do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). O decreto aparece na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25).

O novo diretor assume o lugar deixado por Marcelo Francisco de Oliveira Casas. O documento publicado no DOE diz que Marcelo deixa a direção do Iapen foi um pedido do próprio ex-diretor.

O diretor-presidente do Iapen no Acre, Lucas Gomes, ainda não se pronunciou sobre a mudança.