Governo habilita FIEAC a certificar comércio com Uruguai e Argentina

A Secretaria de estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulga nesta segunda-feira, 25, a lista classificatória preliminar do processo seletivo simplificado para seleção de estagiários, visando a formação de cadastro de reserva. A lista está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 25, a partir da página 10.

Os estagiários devem atender as necessidades do Governo do Estado no âmbito de duas secretarias, autarquias e fundações, referente ao Processo Seletivo Simplificado SEPLAG/IEL N°03/2019, publicado no dia 11 de outubro de 2019, que tem como Agente de Integração o Instituto Euvaldo Lodi.

A lista é assinada pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Maria Alice Melo de Araújo. As vagas são para os cursos de administração, sistemas de informação, serviço social, pedagogia, psicologia, ciências econômicas, engenharia florestal, licenciatura em geografia, engenharia elétrica, ciências biológicas, recursos humanos, engenharia ambiental e sanitária, jornalismo, bacharelado em geografia, rede de computadores, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão pública e licenciatura em química.