Governador tem indisposição e não vai a agenda no Alto Acre

A primeira dama do Estado, Ana Paula Cameli, afirmou durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, na Aleac, hoje, 25, que “o governo do Acre está pronto para apoiar todas as iniciativas para garantir o bem-estar das famílias acreanas”. Segundo ela, o compromisso do governador Gladson Cameli é defender e apoiar as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam.

Sobre a situação das meninas vítimas dos efeitos colaterais da vacina ante HPV, Ana Paula Cameli, disse que o governo está alinhado com todas as ações para ajudar as famílias que sofrem com essa situação, lembrando o esforço pessoal do governador Gladson Cameli para ajudar as vítimas. Ela destacou também o trabalho da senadora Mailza Gomes no sofrimento que envolve as meninas atingidas e suas famílias.

A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família foi lançada hoje na Aleac. A iniciativa é do deputado Cadmiel Bomfim (PSDB). O primeiro ato foi assumir a luta para socorrer as meninas e as mães que lutam para ver suas filhas curadas ou impedir situações mais graves.