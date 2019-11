“Gladson prometeu valorizar o servidor e não deixá-los mais pobres”, diz Jenilson em reunião

Na manhã do último sábado, 23, o médico Fabrício Lemos, mesmo sendo um profissional experiente, viveu algo novo na profissão.

Fabrício recebeu em uma situação de emergência uma mulher que desesperadamente se contorcia de dor. A única coisa que sabia contar era que estava deitada no sofá de casa quando um bicho entrou em seu ouvido.

O médico achou que fosse mais um caso de carrapato, inseto ou até uma larva que estivesse no ouvido da paciente. Só que Fabrício se surpreendeu ao descobrir que se tratava de uma barata viva que se movimentava dentro do ouvido da paciente, o que explica as fortes dores. “Eu nunca tinha me deparado com um caso desse. Com barata é a primeira vez. Eu consegui tirar o inseto. Impressionante é que ao retirar a barata a paciente teve alivio imediato”, diz Fabrício.

Fabrício conta ainda que na profissão é precisar sempre estar preparado para os fatos inusitados. “Como eu disse, nunca tinha recebido um caso desses. O importante é agir com calma e tranquilidade e resolver a situação da paciente”, diz Fabrício.