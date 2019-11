Gladson Cameli tem extensa agenda no Alto Acre nesta segunda

Pecuaristas acreanos estão comemorando, desde o início da semana, o aumento no preço da arroba do boi, que saiu de R$ 145,00 – valor que estava praticamente congelado desde 2015 – para R$ 175, 00 – um aumento significativo da ordem de R$ 30,00, e com tendência de subir ainda mais nos próximos dias, de acordo com o portal Compre Rural.

A tendência de aumento vem ocorrendo em todo o país e nos grandes centros, como São Paulo, o preço já é de mais de R$ 200,00. No final desta sexta-feira (22), em São Paulo a arroba estava cotada a R$ 206,00 e os pecuaristas locais acham que, no máximo na semana que vem, o Acre vai se aproximar deste valor.

Imputam o aumento a outros fatores, que seria decorrente da medida adotada pelo governador Gladson Cameli de redução da alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias, na ordem de 80%. E também à qualidade sanitária do rebanho, que se tornará livre de aftosa sem vacinação no próximo ano.

O Acre abate uma média de mil bois por dia. Com o peso médio de 240 quilos por cada boi batido, o volume de carne negociada no Estado, nos mercados externos e internos, diariamente, é de 2,4 mil toneladas. A maior parte desta carne vai para exportação. Em outubro de 2019, segundo números da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o Brasil exportou 185.537 mil toneladas e faturou US$ 808,4 milhões. Esses números são recordes e a China, assim como alguns países do Oriente Médio, foram os principais importadores.

