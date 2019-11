Empresários se unem para ajudar em reforma do Hospital do Câncer do Acre após anos em obras

Uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) reuniu diversos empresários na última sexta-feira, 22, para firmar acordo que irá ajudar no término da reforma do Hospital do Câncer do Acre (Unacon). A unidade está há três anos com uma obra inacabada.

A ideia é que cada empresário adote uma ala e se responsabilize em desenvolver um serviço adequado para atendimento aos pacientes. A situação mais crítica é no setor ambulatorial e nos leitos para o público infantil que, em algumas partes, estão fechados com vedações provisórias. Foi o presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma, que estimulou a ação após visitar a unidade para a entrega dos lenços às mulheres em tratamento de câncer.

Os empresários já visitaram as instalações do hospital. “Falei com o governador Gladson Cameli que faríamos essa reunião e ele, de pronto, aceitou. Acredito que será sucesso essa atividade da classe empresarial. Estamos todos sensibilizados”, disse o desembargador.

A unidade está com 494 pacientes entre adultos e crianças e que, desde 2007, há cadastramento de 3 mil pacientes. Um grupo foi criado para levantar os custos e executar a obra no menor tempo possível.

Fonte: TJ/AC