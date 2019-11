Em nova operação, PRF do Acre aborda 550 pessoas e prende dois foragidos da justiça

Numa nova Operação Rota Segura 2019, desencadeada por quatro dias na capital acreana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu abordar e fiscalizar mais de 500 veículos que passaram no trecho urbano e nos principais acessos a Rio Branco pelas BR-317 e BR-364.

Cerca de 550 pessoas foram abordadas. Dois homens foram presos com mandado de prisão em flagrante: um homem de 33 anos de idade por falta de pagamento de pensão alimentícia e outro, de 36 anos de idade, por roubo com uso de arma de fogo.

A ação contou com apoio de outros órgãos e teve objetivo de coibir práticas criminosas no estado do Acre, reduzir a violência no trânsito nas rodovias federais e aumentar a percepção de segurança dos viajantes.

Com informações da PRF/AC