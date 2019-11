Eletricista, cobrador externo e costureira: veja as 15 vagas do SINE desta segunda-feira

A Câmara Municipal de Rio Branco realiza nos dias 29 e 30 de novembro o seminário “Rio Branco do Futuro com Melhor Qualidade de Vida e Mobilidade Urbana” para debater a mobilidade urbana na capital. O evento acontece no teatro da Universidade Federal do Acre.

O engenheiro Ricardo Torres, auditor fiscal de obras e Urbanismo na Prefeitura de Rio Branco abre a série de palestras. Torres é ex-superintendente da RBTRANS.

No dia 30 de novembro, a programação começa com uma mesa redonda sobre infraestrutura viária.