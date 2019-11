Criminosos do CV passam atirando e ferem dois membros do B13 na Cidade do Povo

As guerras entre facções não dão trégua e uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Os membros da facção Bonde dos 13 Francisco Alan, de 23 anos e um adolescente de 17 anos, foram feridos a tiros na noite desta deste domingo (24). O crime aconteceu na rua Costa, próximo a Escola Cristina Maia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Alan e seu amigo estava na rua , quando homens armados da facção (CV) se aproximaram em um carro vermelho e de posse armas de fogo efetuaram vários tiros contra as vítimas. Alan foi ferido com dois tiros, um no peito e outro nas nádegas. Já o adolescente de 17 anos, foi atingido com três projeteis, um na perna, um no braço e outro nas axilas. Após a ação os criminosos fugiram.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ao jovem Alan e o conduziu ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. O adolescente de 17 anos foi conduzido por terceiros a UPA na Cidade do Povo e em seguida encaminhado ao Pronto Socorro. De acordo com os paramédicos do Samu, a vítima sofreu uma fratura na perna, um tiro no braço e nas axilas, mas o estado de saúde do adolescente é estável.

Policiais Militares estiveram no local e após pegar as características do veiculo e dos criminosos fizeram várias rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre as facções.