Com 3 deputados na Aleac, MDB orienta bancada a votar favorável a reforma da previdência

Chegou o grande dia. A final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate domina o noticiário nacional e as conversas em cada esquina.

Em Rio Branco, claro não é diferente. Como a torcida do rubro negro carioca é a maior do estado e o fato do local da final ter mudado de Santiago no Chile para Lima no Peru, houve um ingrediente a mais para o acreano.

A proximidade geográfica fez com que centenas de torcedores do Acre ultrapassem a fronteira para assistir ao jogo ao vivo no Estádio Monumental em Lima.

Quem não teve condições de ir até a capital peruana vai ter que se contentar em sofrer em frente ao televisor.

Se você é daqueles que não gosta de barulho e prefere roer as unhas com tranquilidade a melhor opção é o conforto do seu lar. Mas, se você for do tipo que prefere se juntar com a galera e torcer e sofrer junto com outros torcedores o que não vai faltar é opção em Rio Branco.

Pelo apelo da partida, é provável que em cada boteco dessa cidade que tenha uma televisão ligada a procura por uma cadeira vai ser grande. Mas, para facilitar a vida do torcedor, o ac24horas lista os principais pontos de concentração de torcedores, seja gratuito ou com cobrança de ingressos.

Por exemplo, para você que não sabia, o Acre tem mais de uma torcida organizada do Flamengo. E é uma delas que realiza um dos principais eventos e que deve comparecer centenas de flamenguistas. O Afa Jardim vai receber os torcedores para assistir a grande final. Quem tiver 40 reais, pode almoçar no local que vai servir feijoada, além de apresentações musicais ao vivo. A entrada apenas para área externa, sem direito ao almoço custa R$ 20 . Os organizadores prometem instalar 3 telões de LED para que os torcedores acompanhem a partida.

Assim também vai acontecer nos principais bares e casas noturnas da cidade que abrem na hora do jogo para receber os torcedores.

Mas se você não quer gastar e mesmo assim quer se juntar e torcer junto na final da Libertadores, há opções em conta.

Um dos locais que deve bombar é a praça de alimentação do Via Verde Shopping. O espaço agradável aliado a não ter cobrança de ingressos deve atrair muita gente para assistir ao jogo.

Outra opção é o bar e restaurante Espetáculo na Getúlio Vargas, que também não vai cobrar ingressos. Os torcedores vão ter a opção de almoçar no local e curtir música ao vivo até a hora do jogo.

Outro ponto tradicional de comemoração em Rio Branco que deve atrair muita gente antes e, principalmente, após o jogo que a região do Canal da Maternidade.

Então, se você é torcedor flamenguista ou vai torcer contra o time brasileiro na final da Libertadores o que não é falta é opção. Em casa ou no meio da galera, o fato é que o Acre inteiro vai se ligar em Flamengo e River Plate que entram em campo a partir das 15 horas (horário do Acre).