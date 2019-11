Caçambeiros fecham entrada do DNIT por falta de pagamento

Em frente a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Rio Branco, caçambeiros se reuniram na manhã desta segunda-feira (25), para fechar a BR-364, em protesto a falta de repasses há duas empresas do Acre.

Segundo informações, os servidores das empresas LCM e CZL estão há cinco meses sem receber pelo trabalho feito no trecho de pavimentação na BR-317 que liga o município de Boca do Acre, localizado no estado do Amazonas, a Rio Branco, capital do Acre, e segue até Assis Brasil.

Segundo o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros no Acre, Julio Farias, as empresas que prestaram serviços estão há cinco meses sem receber. “Eles querem apenas que o governo faça o repasse”, disse.

O impasse segue desde o governo de Sebastião Viana (PT), na ocasião, as empresas também não receberam os repasses de 2017.

Com informações da Folha do Acre