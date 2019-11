Aposentados do INSS começam a receber segunda parte do décimo terceiro salário

O resultado final do processo de recrutamento para contratação de estagiários para o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi divulgado na última sexta-feira, 22. A lista oficial está disponível no site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), no endereço www.ciee.org.br.

Ao todo são 40 vagas disponíveis para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari, sendo contemplados os cursos de Arquitetura, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Serviço Social, Psicologia, Sistema de Informação, Administração e Direito.

A carga horário de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de 1 (um) salário mínimo mais auxilio transporte.

A convocação dos selecionados será publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Acre.

O processo teve início dia 10 de outubro deste ano e foi lançado pela procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, durante solenidade na Sala de Sessões.