Anúncio de confronto entre facções criminosas esvazia ruas do município de Tarauacá

Desde o final da semana passada, moradores do município de Tarauacá começaram a receber compartilhamentos de áudio via rede social de que ao menos duas organizações criminosas estariam planejando um confronto por território. Nessa segunda-feira, 25, alunos saíram da escola mais cedo e algumas instituições de ensino cancelaram as aulas do período noturno por questão de segurança.

Na noite desta segunda, moradores, com medo do enfrentamento prometido entre as facções rivais, prefeririam não sair de casa, deixando ruas, praças e comércios vazios. Diversos vídeos propagados na cidade via whatsapp supõem que membros de organizações criminosas estariam planejando uma verdadeira guerra por território para comercialização de entorpecentes.

A secretaria de segurança pública do Acre ainda não se manifestou sobre o assunto. Segundo informações repassadas pelos moradores, o confronto seria entre facções criminosas de Cruzeiro do Sul com uma rival de Tarauacá e teria sido desencadeado pelo episódio da última quinta-feira, dia 21, onde um grupo fez queima de fogos em várias cidades do Juruá para anunciar a tomada de um território na principal cidade do Vale do Juruá.