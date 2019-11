Acre está entre os três estados do Brasil com queda expressiva em mortes violentas

Os dados são do índice nacional de homicídios criado pelo G1. Cúpula da Segurança Pública do Acre comemorou a colocação durante evento de entrega de novas viaturas em Brasileia

A cúpula da segurança pública do Acre comandada pelo secretário, coronel Paulo Cézar, estava em Brasileia na entrega de 11 novas viaturas para os municípios do Alto Acre, quando foi informada de que o estado figura entre as três unidades federativas com maior número de redução de mortes violentas no país.

Para o secretário Paulo Cézar o trabalho integrado de todas as polícias tem sido fundamental para reduzir o número de assassinatos em todo o estado. Durante coletiva à imprensa o comandante voltou a destacar o trabalho do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) que é uma promessa de campanha do governador Gladson Cameli e a implantação do sistema VIGIA pelo governo federal.

“O trabalho de integração das Polícias tem efetiva participação na redução dos homicídios, assim como os investimentos em inteligência. O Alto Acre receberá novos computadores e internet em todo o sistema até o final do ano”, anunciou Paulo Cézar.

Para a comandante da Polícia Militar de Epitaciolândia, Major Ana Cassia, “o plus na competência constitucional é representado pelo policiamento ostensivo”, disse. Ela destacou o planejamento do estado no combate ao crime especialmente de fronteira.

O governo do Estado tem investido também no sistema penitenciário com a reestruturação das unidades prisionais, melhoria das condições de trabalho dos agentes penitenciários e aquisição de equipamentos tecnológicos. Com isso, o governo garante controle das unidades, além de oferecer oportunidades de ressocialização com ações educativas e de produção.

O Acre, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (25) está entre os três estados com queda expressiva no número de mortes violentas. Segundo a secretaria de segurança pública do estado, Em Rio Branco onde vive mais de 50% da população, entre os primeiros sete meses, a redução chegou a 38%.