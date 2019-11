A máquina da Saúde do Alysson

A Secretaria de Saúde funciona como uma máquina que não pode parar nunca para fazer a manutenção, trocar óleo, filtros, peças, avaliar estragos e situações. Seu complexo sistema está em movimento constante porque lida com pessoas, com vidas que vai da prevenção de doenças, qualidade de vida, cuidados na gravidez ao atestado de óbito. É um universo muito complicado para se jogar nas gostas de uma só pessoa. Portanto, o secretário Alysson Bestene está correto ao estruturar uma boa equipe, um bom time para realizar o trabalho que deve ser sincronizado com todos os setores, departamentos e instituições que integram o sistema. O êxito vem a médio e longo prazo, mas já se sente os efeitos das pequenas mudanças que começam a ser feitas.

. A semana que começa será decisiva para o governo Gladson Cameli (Progressista).

. Amanhã, terça, 26, acontece a votação da PEC que propõe a reforma da Previdência.

. Apesar dos avanços, alguns sindicalistas ainda questionam pontos da proposta.

. O certo mesmo é que a reforma deverá ser aprovada.

. O prazo esgotou-se!

. Deputados de oposição querem adiar por mais tempo com o objetivo de desgastar ainda mais o governo.

. Os deputados da base vão decidir o impasse.

. Quem vai ao município de Capixaba percebe a diferença; o prefeito Joãozinho do MDB está dando conta do recado muito bem.

. Um prefeito é como um síndico, é para cuidar bem da cidade como o Joãozinho vem fazendo sem muito alarde.

. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Antônio Morais (PT), até onde se sabe é um político honesto, íntegro.

. Não é de se meter em nenhuma patuscada, dolo ou coisa parecida!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) vem fazendo das tripas coração para manter a cidade nas mínimas condições de trafegabilidade.

. É muito fácil ser um bom prefeito com dinheiro, apoio de um governador e do presidente da república.

. Difícil mesmo é segurar o leme e navegar no meio de um mar de crise como a que estamos vivendo desde 2014.

. Rio Branco concentra mais da metade da população de todo o Estado.

. Quando Charles Darwin em 1832 veio ao Brasil se encantou com a riqueza extraordinária da fauna a e flora brasileiras.

. Ficou escandalizado com o nível de corrupção e a burocracia que já assolava o pais desde aquela época.

. Relatou em seus escritos a patifaria das autoridades brasileiras!

. Está faltando a iluminação para as festas de Natal e Ano Novo na capital; por essa época do ano as pessoas que vem do interior, outras se deslocam dos bairros para fazer fotos com suas famílias no Centro da Cidade.

. O governador Gladson precisa ficar esperto com os amigos do poder que lhe cercam para obter benesses.

. Bom artigo do presidente da Federação das Indústrias (Fieac), José Adriano, no ac24horas, justificando o protagonismo do setor industrial na retomada do crescimento econômico do Acre.

. De passagem deu uma boa sacudida na bancada federal para chamar atenção da situação de estagnação econômica que vivemos.

. Como diz o Raimundo:

. “Um homem sem trabalho não tem honra, se morre, se mata e não dá para ser feliz…”

. Que Raimundo, Maria Rosa?

. O Raimundo Fagner, cearense do Crato, terra da vovó!

. Tá…!

. Fui contagiado pela alegria do meu filho flamenguista, torço pelo Fluminense.

. Parabéns a urubuzada!

. Uma boa segunda!