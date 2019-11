Vereadores organizam seminário na Ufac para avaliação da mobilidade urbana de Rio Branco

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou, na segunda semana passada, operações nos postos de pesagem da BR-317/AC, entre as cidades de Epitaciolândia e Assis Brasil. O objetivo da ação é coibir o excesso de peso na rodovia federal localizada entre as fronteiras do Acre com os países vizinhos, como Bolívia e Peru.

A operação em Epitaciolândia, nos dias 11 e 14, foi realizada apenas nos veículos nacionais. No total, 28 veículos foram fiscalizados e foram lavrados 10 autos de infração por excesso de peso no Peso Total Bruto (PBT), EIXO e Capacidade Máxima de Tração (CMT).

Nos dias 12 e 13, a fiscalização do DNIT, em conjunto com a Receita Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi realizada na Aduana de Assis Brasil.

Os caminhões estrangeiros (bolivianos e peruanos) representam a maior parte do tráfego no local. No total foram fiscalizados seis veículos nacionais e 12 estrangeiros. Apenas um veículo nacional foi autuado por excesso de carga no PBT. Os dados foram divulgados neste sábado (22).