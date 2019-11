Operação do DNIT controla excesso de peso na região de fronteira da BR-317

Uma ação dos Agentes penitenciários da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) do Instituto de Administração Penitenciária do (Iapen) resultou na prisão do detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Antônio Costa dos Santos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão e a apreensão do entorpecente aconteceu no final da tarde deste sábado, 23, em frente a quadra de areia do bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com os agentes penitenciários, a Umep recebeu a informação de que havia um monitorado evadido, que se encontrava na quadra de areia do bairro Vitória. De imediato, duas viaturas foram deslocada até o local, sendo que, ao avistar os veículos de segurança, o suspeito empreendeu fuga e adentrou em uma residência que estava com o portão aberto.

As equipes foram em seu encontro e cercaram a casa e verificaram pela porta dos fundos que de fato se tratava de um ex-presidiário e que na mesa havia duas balanças de precisão. Assim, os agentes penitenciários entraram na casa e encontraram em cima da cadeira, uma caixa de papelão com vários papelotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.

A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio aos agentes penitenciários.

No local foram encontrados, 36 envelopes de substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 266 gramas, duas balanças de precisão, cinco celulares, um tubo de linha, três rolos de plástico para embalar os entorpecentes, uma tesoura e uma quantia de R$ 607,00 oriundo das vendas dos entorpecentes.

Antonio foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Com informações da Assessoria