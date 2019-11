Justiça Federal do Acre anuncia doação de bens materiais

Diante da ausência do governador Gladson Cameli, do Vice Major Rocha e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, quem assumiu oficialmente o governo do Estado nesta quinta-feira, 21, foi o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma.

O desembargador ficará à frente do Executivo até esta sexta-feira, dia 22. Tanto Gladson, como Rocha e Nicolau, estão em viagem cumprindo agendas governamentais.