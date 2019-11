Bombeiros resgatam jovem que caiu em poço em Senador Guiomard; veja vídeo do resgate

O governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas) teve uma atitude ousada no fim da tarde deste sábado, 23, na comemoração do titulo de bicampeonato Flamengo na copa Libertadores da América de 2019. Cameli ficou com a cabeça fora do teto solar de seu carro para soltar gritos de campeão durante carreata pela Avenida Ceará. “É campeão papai”, disse o governador em um vídeo divulgado em sua rede social.

O vídeo mostra que Cameli ganha apoio de torcedores.

O Flamengo, assim, volta a conquistar a América após exatos 38 anos. Foi justamente em 23 de novembro de 1981, em sua primeira e até então única final do torneio, que o Rubro-Negro, estrelado pelo craque Zico, vencia o Cobreloa por 2 a 0, em Montevidéu, no Uruguai, e levantava assim a taça da Libertadores.

Em tempo: ainda que não entre em campo, o Flamengo tem nova chance de ser campeão amanhã. Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Rubro-Negro confirma o título nacional caso o Palmeiras não vença o Grêmio, em jogo marcado para as 16h deste domingo, no Allianz Parque.

