Acreano desaparece na balsa no Rio Madeira entre o Acre e Rondônia

Este domingo, 24, vai ser importante para a história do pagode acreano.

Apesar do sucesso de bandas como Sambrasil, Terreirão do Samba e o grupo Roda de Samba esta é apenas a segunda vez que uma banda de pagode grava um DVD ao vivo no Acre. A primeira foi a banda Raça Ruim em 2008.

O Samba Brothers tem seis anos de existência e vai, além da gravação do DVD, vai ser lançada nacionalmente por meio de Leandro Brito, que possui um dos mais importantes canais de divulgação do pagode no Brasil, com mais de 280 mil inscritos.

O grupo de pagode é formado por Paulo Rodrigo, Martinho Júnior, Jorge Henrique e Neto Brito. Para a gravação do DVD diversos músicos foram convidados para participar

A gravação acontece na tarde desta domingo, 24, na Maison Borges, a partir das 16 horas.