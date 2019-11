“A saída para o desenvolvimento do Acre é o agronegócio”, diz Edivan Maciel no Bar do Vaz

“Não podemos apostar em uma única atividade econômica para o Acre. Precisamos continuar apoiando a pecuária, que praticamente caminha com suas próprias pernas, e o que vem na sequência é a agricultura”, afirma Edivan Maciel, novo secretário de produção e agronegócio do governo do Acre.

Convidado do Bar do Vaz, Edivan afirma que os produtores comerciais do Acre precisam de infraestrutura e que a lei ambiental seja adequada a expansão do agronegócio. Assista a entrevista na íntegra: