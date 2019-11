Saúde realiza esforço concentrado para acabar com a fila de cirurgias ortopédicas no Pronto-Socorro

A situação de quem precisa de uma cirurgia ortopédica no pronto-socorro de Rio Branco passou do que se pode chamar de aceitável. Isso é dito por quem está lá dentro da unidade a espera de uma cirurgia.

Para se ter uma ideia de como se encontra o atendimento no local, os pacientes que esperam pelo procedimento cirúrgico fizeram um grupo de WhatsApp para discutir estratégias para tentar pressionar a Secretaria Estadual de Saúde a resolver o problema.

A situação é tão grave que os próprios pacientes relatam que existem mais de 70 pessoas internadas com algum tipo de fratura a espera de uma cirurgia ortopédica. Em sua maioria, são pacientes que esperam há mais de 20 dias internados sem saber quando vai acontecer a cirurgia. “Meu joelho pegou 21 pontos, ficou faltando apenas uns 7 centímetros para eu perder minha perna. Para completar tive perda de ossos no joelho. Segundo os médicos, minha cirurgia e umas das mais complicada.

O problema é que ninguém diz nada, não há uma previsão, deixam a gente aqui sem ser informado de nada. Temos que nos submeter a essa humilhação”, diz um paciente que pede para não ser identificado.

Outro paciente afirma que está há 26 dias esperando por uma cirurgia. “Cai de moto dia 25 de outubro em Senador Guiomard. Sou da zona rural de Plácido de Castro e estava fazendo uma entrega quando bati em um cachorro e me acidentei. Até agora não há previsão para a minha cirurgia”, diz.

Quase 80 pacientes

Mas qual o motivo para que tenha tanta gente na fila em uma espera agoniante, desesperadora e desumana?

O diretor geral do Pronto-Socorro de Rio Branco, Areski Peniche, aponta alguns fatores para a demora na realização das cirurgias. “Primeiro é que tem entrado mais pacientes do que o normal vítimas de acidentes de carro e fraturas. Tem sido bem acima do comum. A outra coisa é que essas cirurgias represadas são as que devem ser feitas na Fundação Hospitalar. Como eu não consigo mandar pacientes para a Fundação, eles acabam ficando aqui no pronto-socorro. O nosso centro cirúrgico é destinado aos pacientes de primeiro momento. Se ele precisar de um novo procedimento, uma cirurgia definitiva tem que ir para a Fundação. Problema é que lá existe uma capacidade limitada de oferta de procedimentos, hora por falta de anestesista, hora por falta de ortopedista”, diz.

O ac24horas teve acesso a uma conversa de WhatsApp de um grupo de médicos do pronto-socorro onde afirmam que cirurgias não foram realizadas na última terça-feira, 19, por falta fio de sutura e luva estéril. A falta de material também foi identificada duranta visita do deputado estadual Jenilson Leite (PSB), da comissão de saúde da Assembleia Legislativa.

Após o ac24horas entrar em contato com a direção do hospital e a visita do parlamentar, os pacientes informaram que há uma movimentação para realização de cirurgias dos que aguardam pelo procedimento na manhã desta quinta-feira, 21.