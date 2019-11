Hora do Chá das Mulheres da Indústria

Evento beneficente visa arrecadar fundos para Ala Infantil do Hospital do Câncer

Quando as mulheres se reúnem é para o bem e quando tem chá, aí é que vai bem. Assim é o Grupo Mulheres da Indústria, uma equipe formada por empresárias e voluntárias acreanas que decidiram traçar estratégias para ações sociais no estado, com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). O grupo é responsável ainda pelas ações do Projeto Anime, que também é uma iniciativa da instituição, cujos objetivos convergem com o propósito do grupo.

Neste ano, as mulheres já realizaram atividades em várias instituições filantrópicas, como o Lar dos Vicentinos e Educandário Santa Margarida. Agora, decidiram dar mais um passo em prol da solidariedade ao próximo e, junto com vários parceiros, irão realizar o 1° Chá das Mulheres da Indústria, um evento voltado para a arrecadação de fundos a serem destinados à Ala Infantil do Hospital do Câncer.

O evento será realizado no Afa Jardim, no dia 4 de dezembro, às 18h, e contará com música ao vivo na voz da cantora Verônica Padrão, apresentação do Ballet Infantil do SESI, cabine de massagem, espaços para fotos, bazar e diversos sorteios. O ingresso para participar do Chá custa R$ 60, que pode ser adquirido pelos telefone (068) 3212-4202 ou 3212-4203.

As Mulheres da Indústria vêm se reunindo e realizando atividades desde a instituição da nova Diretoria da FIEAC, no segundo semestre deste ano, sempre levando alegria e solidariedade ao próximo. Assim, uma das líderes do grupo, a empresária Raimunda Holanda, define: “O Mulheres da Indústria desenvolve ações sociais para promover momentos de alegria e solidariedade às pessoas que – de alguma maneira – estão às margens da sociedade”.