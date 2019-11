Faltando menos de quinze minutos para final, torcedores do flamengo lotam o Afa Jardim

A grande final da Taça Libertadores da América entre Flamengo e River Plate domina o noticiário nacional.

Em Rio Branco não é diferente. Como a torcida do rubro negro carioca é a maior do Estado e o fato do local da final ter mudado de Santiago, no Chile, para Lima, no Peru, houve um ingrediente a mais para o acreano.

A maior torcida organizada do Acre chamada “AcreFlanáticos” pretende reunir mais de mil pessoas neste sábado (23), no Afa Jardim, no Bosque.

O responsável pelo evento, Marcos Roberto, disse que está ansioso, mas não pretende arriscar um placar, embora tem certeza na vitória do Flamengo.

“Foi montado três palcos com três telões um de 4×2, e dois telões 3×2”, disse.

O presidente da torcida Organizada, Yan Gabriel, disse que espera um grande público e afirmou que o Acre Flanáticos é a maior torcida organizada do Acre.

Ainda sobrou um tempo para arriscar o placar.

“Vai ser 2 a 0”, disse Yan Gabriel

Os ingressos estão sendo vendidos no local a R$ 20 reais área interna e 40 reais para área vip, que inclue uma feijoada. O evento irá contar com shows de artistas locais.