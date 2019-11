Exército abre chamada pública para comprar R$ 147 mil em alimentos de agricultores

Após uma semana de intensa programação de filmes, eventos, oficinas e festas, a décima edição do Festival Internacional Pachamama – Cinema de Fronteira chega ao seu último dia neste sábado, 23, com diversas atividades na capital acreana.

Uma das atividades é o “Encontro Trans de Corpo e Alma na Própria Identidade”, a partir das 17h30, no Cine Recreio, com a presença de Indianara, ativista e militante trans, fundadora da Casa Nem; Kika Sena, mulher trans e travesti periférica, performer, poeta e ousada; Leandrinha Du Art, escritora, fotógrafa, colunista NINJA, militante LGBT e PCD, feminista e graduanda e Teologia; e Brenn Souza, travesti, preta, pansexual, arte-educadora, artivista e militante dos direitos humanos. A atividade é aberta ao público.

Já as sessões de filmes se iniciam a partir das 15h, no Cine Recreio, com o filme Mujer Nomade, de Martin Farina, da Argentina, na Mostra Identidade. A obra mostra a vida da filósofa e ensaísta Esther Diaz, e viaja pelos pontos mais relevantes de seu trabalho filosófico, ligado aos parâmetros de sexualidade de prazer dominantes dentro da cultura patriarcal, e à possibilidade de subverter esses valores a partir do pós-pornô.

Na sequência, às 16h30, também no Cine Recreio, será a vez da Mostra Jorge Sanjinés, com o filme boliviano La Nación Clandestina, que conta a história de Sebastián Mamani, que retorna à sua comunidade aymara de origem, da qual fora expulso há muito tempo, carregando a grande máscara da morte.

Às 18h30, se inicia a Mostra Amazônia, com o filme Pia Vila – Passeio Sideral, de Danilo S’Acre. A obra documenta ensaios realizados em 2005 e cenas de show do músico acreano Pia Vila.

Encerrando a mostra de filmes do X Festival Internacional Pachamama, será exibido “Indianara”, de Marcelo Barbosa e Aude Chevalier-Beaumel, que retrata a trajetória da revolucionária Indianara, que luta com seu bando pela sobrevivência das pessoas transgêneras no Brasil. No abrigo que ela fundou, nas ruas e nas manifestações, ela se empenha em colocar em prática seus ideais, inclusive em seu relacionamento com Maurício, seu marido. Perto dos 50 anos de idade, frente aos ataques do seu partido político e sofrendo o avanço do totalitarismo, ela junta suas forças para um último ato de resistência.

Pachafesta

Como tradição, o Festival Pachamama encerra sua programação com uma grande festa latina – a Pachafesta. Neste ano, a celebração será no deck do Mercado dos Colonos, a partir das 22h, e terá a participação do DJ boliviano Sonidos Martines, que levará ritmos das praias uruguaias, das baladas caribenhas, dos hermanos bolivianos, peruanos, argentinos e espanhóis.

Para completar a noite, os DJs Malu e Aldeia Global fazem participação especial neste momento destinado aos fãs da musicalidade latina. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 estudante, e podem ser comprados na bilheteria do Cine Recreio a partir das 17h, na portaria da festa ou no site: http://sympla.com.br/pachafesta_724182.