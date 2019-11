Criminoso invade residência e tenta executar a tiros tio e sobrinho no bairro Conquista

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. O jovem Adjúnior Martins de Souza, de 21 anos e o seu tio Ronaldo Camilo Souza, de 35 anos, foram feridos a tiros na noite desta sexta-feira (22) dentro de uma residência localizada na rua Libertação, próximo a Tapeçaria do Goiano, no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações de familiares repassadas a reportagem do ac24horas, Adjúnior havia acabado de chegar do trabalho e ao entrar na sua casa, dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o garupa desceu moto, invadiu a residência e efetuou vários tiros contra as vítimas. Na ação do criminoso, Adjúnior foi ferido com um tiro no peito, já o seu tio Ronaldo que estava dentro da casa, com um tiro na mão. Os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos às vítimas e as conduziu ao pronto socorro de Rio Branco. De acordo com a Médica do Samu, o estado de saúde do jovem Adjúnior é grave.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos autores dos crime, fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas a dupla na motocicleta não foi encontrada.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.