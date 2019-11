Cerco da Polícia Militar prende 5 por tráfico de drogas no município de Xapuri

A noite desta sexta-feira, 22, foi movimentada para os policiais militares de plantão no município de Xapuri. O policiamento ostensivo obteve sucesso em duas investidas contra atitudes que apontavam para a venda de entorpecentes nas ruas da cidade, ocorrência que se tornou corriqueira nos últimos anos.

A primeira apreensão, com a prisão em flagrante dos envolvidos, se deu por volta das 23 horas, quando um Renault Logan preto, de vidros totalmente escuros, foi avistado em atitude suspeita. Ao abordar o veículo, os militares encontraram cerca de 50 invólucros com substância análoga a cocaína com a dupla Ronildo Lira Lima, 19, e Lucas Moreira Barbosa, 24, moradores dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia.

No carro, que era dissimuladamente usado como aplicativo de mobilidade urbana “Moove Car”, também foram encontrados dois celulares, dinheiro e uma munição intacta calibre 22. Indagados sobre a localização da arma correspondente, Lucas informou que estaria em seu endereço, no município de Brasiléia, debaixo de sua cama, em uma mochila preta.

A guarnição acionou a Polícia Militar do município vizinho para averiguar a informação e no endereço indicado pelo suspeito foi encontrada uma arma artesanal adaptada para o uso de munição calibre 22. Os envolvidos afirmaram aos policiais que se dirigiram a Xapuri com o intuito de vender drogas, mas que foram frustrados pela polícia antes de darem início aos trabalhos.

O segundo flagrante ocorreu por volta das 3 horas da manhã quando Mateus Uchôa Gomes dos Santos, 27, Alex Ferreira da Silva, 30, e Tailan Barbosa de Souza, 26, foram surpreendidos no interior do ginásio de esportes Álvaro da Silva Mota com 41 invólucros de substância análoga a cocaína, dinheiro e telefones celulares. De acordo com os policiais que compunham a guarnição, o trio é velho conhecido da venda de drogas na cidade.

De acordo com o que foi registrado nos dois boletins de ocorrência pelos policiais militares componentes da patrulha, os cinco indivíduos envolvidos nas duas apreensões foram entregues ilesos ao plantão da Delegacia Geral de Polícia de Xapuri, assim como os materiais apreendidos.