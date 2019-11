Câmara afirma que irá cooperar para investigação de suposto crime de improbidade

Cumprindo determinação do Governo Estadual em intensificar ações de combate à criminalidade, a Direção Geral da Polícia Civil, seus diretores e coordenadores de especializadas e regionais finalizaram o planejamento estratégico de operações que serão realizadas em todo o estado do Acre.

José Henrique Maciel Ferreira, delegado Geral da Polícia Civil, afirmou que as operações ocorrerão de forma integrada e se iniciam já neste final de semana. As operações objetivam coibir os crimes de roubos, tráfico de drogas, homicídios, tentativa de homicídios, entre outros.

“Essa é uma das determinações do governo para a área da Segurança, coibir as ações criminosas buscando resultados positivos refletindo diretamente nos indicadores de violência. A Polícia Civil já tem um vasto levantamento de diversas áreas e pontos de maior incidência de crimes em nossa capital e são nesses locais que vamos agir de forma incisiva com ações integradas”, enfatizou o Delegado Geral.

De acordo com o planejamento estratégico de ações da Polícia Civil, as operações que ocorrerão a partir deste final de semana contarão com um efetivo mínimo de 30 policiais (agentes, escrivães e delegados) e 10 viaturas, além do efetivo de outras forças policiais que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).

“Teremos um efetivo mínimo de 30 homens e mulheres da Polícia Civil, além de outros agentes das forças de segurança que compõem o SISP”, complementou Henrique Ferreira.