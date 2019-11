Uma luta com carimbo pessoal

Depois de uma longa luta travada nos ministérios, junto a colegas do parlamento, enfim, a Lei do Revalida será votada na próxima terça-feira na Câmara Federal. Ninguém mais que o deputado federal Alan Rick (DEM) tem este mérito de ter brigado de forma exaustiva para que os brasileiros formados em Medicina no exterior, notadamente, no caso dos acreanos na Bolívia, possam ter acessibilidade ao mercado de trabalho, através de meios legais, com direito ao Revalida, provas para aferir a capacidade dos formados, a serem realizadas duas vezes por ano dentro de regras mais claras e em mais universidades. Nesta reta final, disse ontem Alan ao BLOG DO CRICA de que, está trabalhando para que o Projeto de Lei ser votado seja o de sua autoria, que está apensado ao mais antigo, conquista que ao seu ver seria histórica para esses médicos. A sua PL descentraliza as provas e as coloca em mais universidades, dando maiores chances aos médicos dentro deste contexto, para entrar no mercado de trabalho com o registro no CRM- Conselho Federal de Medicina.

ATÉ NO AFEGANISTÃO

Debate tolo na rede social sobre se o governador deve ou não ir à Lima assistir ao jogo do Flamengo, neste sábado. Se for com seu dinheiro, pode ir até passear no Afeganistão.

BRIGA BESTA

Outra briga besta a de que o Flamengo representa o país no jogo contra o River da Argentina. O Flamengo representa apenas os flamenguistas e ponto. Sem esse falso ufanismo patriótico.

VOU TORCER A FAVOR

Eu, inclusive, sou Fluminense e vou torcer a favor do Flamengo, para que conquiste o vice-campeonato da Libertadores. De antemão dou os parabéns pela vice aos amigos do Flamengo.

CÃO SARNENTO

Amigo que é figura influente no PT me disse ontem, numa rápida conversa, de que cresceu no partido a corrente que quer candidato próprio a prefeito de Rio Branco em 2020. E que o partido não aceitaria nunca a tese do “cão sarnento”, de apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri sem visibilidade no seu palanque e sem uma maior participação do partido na PMRB.

DECISÃO DA QUAL NÃO PODE FUGIR

O ano de2019 está praticamente fechado e a prefeita Socorro Neri vai ter que decidir, no início de 2020, se sairá para a reeleição dentro de outra arrumação política com o PSD do senador Sérgio Petecão; o que lhe daria um perfil próprio, ou se sairá com os desgastes do PT e PCdoB.

PARA ARRUMAR A CASA

E essa decisão da prefeita Socorro Neri tem de ser tomada em janeiro, pois, precisará saber com quem ficará na campanha, se tiver que enfrentar uma candidatura própria do PT.

FORA DO JOGO

Em Cruzeiro do Sul, o PT e o PCdoB estarão fora do jogo da eleição, no próximo ano, por um fato simples: nenhum tem nomes com densidade para a disputa da prefeitura do município. E terão que optar entre os candidatos do grupo do prefeito Ilderlei Cordeiro e do Vagner Sales.

NUNCA CONSEGUIRAM

O PT e o PCdoB nunca conseguiram ter um candidato viável próprio disputando a prefeitura de Cruzeiro do Sul. PT e PCdoB também nunca conseguiram fazer do município base eleitoral.

SIMPLES, MAS IMPORTANTE

Este projeto da deputada Meire Serafim (MDB), pode parecer simples, mas é da maior importância, para que nas unidades de saúde tenha um intérprete da língua de sinais – LIBRA – para acompanhar as gestantes com deficiência auditiva nas consultas do pré-natal e partos.

PROJETOS PARA O DEBATE

Outros projetos da deputada Meire Serafim (MDB) para o debate foram o que obriga a ter fraldários nas universidades, restaurantes e congêneres, uso de protetor nos estetoscópios e um dia de folga para os homens acima de 45 anos, que fizerem exames de próstata.

SEM PELEGUISMO

No governo passado a professora Rosana Nascimento fez um movimento longo por melhorias salariais dos professores. Mesmo tendo sido candidata no campo do atual governador, não recuou no combate ao projeto da Previdência, na defesa dos trabalhadores. Ninguém poderá lhe acusar de ser pelega nesta eleição para a presidência da CUT. Mérito a ser reconhecido.

BRIGA PELO ESPAÇO

A eleição da CUT é mais uma briga travada do PT e PCdoB, para reconquistar o espaço sindical. Quando estes partidos estavam no comando, a CUT era um puxadinho dos governos do PT.

ISSO PODE, ARNALDO?

Nunca ninguém no governo fez melhor no quesito condições de trabalho aos policiais que a atual gestão. Positivo os 120 novos carros comprados para a Segurança. Mas, esqueceram o principal nestas viaturas: dotar um espaço para levar os presos. Isso pode, Arnaldo?

PARA TER PENSADO ANTES

Este importante detalhe do espaço reservados para levar os presos, deveria ter sido pensado pelos que comandam a Segurança, no Acre, quando da compra destas viaturas. Agora, terão de improvisar, o que demandará tempo e retardará a presença destes veículos nas ruas.

PRIMEIRO TESTES

Os PMs aprovados no último concurso e no período de estágio já estarão atuando na Operação Papai Noel, que será posta em prática pela Polícia Militar para combater os crimes contra o patrimônio, muito comuns nesta época do ano.

PERGUNTA QUE NÃO CALA

E a metade do efetivo da PM vai continuar à disposição de autoridades e de políticos? Isso pode, Arnaldo? Lembro sempre que foi promessa de campanha mudar esta realidade.

ESQUECERAM DE MIM

O governo precisa pensar em 2020 naquilo que seria a grande conquista da Polícia Militar, no caso a equiparação salarial com a Polícia Civil, que os políticos bem votados na corporação e em mandatos, esqueceram de colocar nas suas pautas de reivindicações. Isso pode, Arnaldo?

FRASE EMBLEMÁTICA

Uma frase política, que ficou emblemática: “Eu achava que a política era a segunda profissão mais antiga. Hoje vejo que ela se parece muito com a primeira (prostituição).” É de autoria do ex-presidente dos EUA, Ronald Reagan. Em alguns casos, não deixa de ter muito a ver.

CONVERSA NO VOTO

O governo decidiu que o que era para ter sido conversado sobre a reforma da Previdência estadual com os sindicatos fechou o ciclo, e a conversa é agora no voto, dia 26, na ALEAC.

FUGIU DO CONTROLE

Cresceram muitos nas últimas semanas os casos de roubos e furtos, principalmente, de camionetes, sem falar nos assaltos a ônibus, e paradas de ônibus. Fugiu do controle.

TUDO MUITO SIMPLES

Estas propostas de adiar a votação da PEC da Previdência estadual, marcada para o dia 26, é para atender o ego da politicagem da oposição. Tem de colocar em votação, quem for contra vota contra; e quem for a favor, vota a favor. E assim a posição de cada um ficará marcada.

MOSTRA DE HABILIDADE

Essa conquista de recursos na ordem de R$ 400 milhões que não estavam na contabilidade da Secretaria de Fazenda para este fim de ano, foi resultado da habilidade do governo e do apoio da bancada federal do Acre. E acaba com a novela do decreta ou não calamidade financeira.

INIMIGO DOS PREFEITOS

Está a caminho o principal inimigo dos prefeitos acreanos, o inverno, que costuma levar reputações para baixo, e com ele vêm os buracos, o lamaçal e a inundações de casas.

CHEGAR FORTE NA MESA

O MDB se encontra no caminho político certo de ter candidato a prefeito em 16 municípios, porque desta forma o partido chegará fortalecido na mesa das discussões na eleição de 2022.

JOGO JOGADO

Caso o governador não dispute a reeleição, a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) estará posta e muito popular ao governo em 2022, inclusive, entre os aliados que não se acham contemplados na atual gestão. Só não sairá se o governador for para reeleição.

ESPAÇOS AMPLIADOS

O senador Petecão (PSD) saiu da eleição como o mais votado para o Senado, tendo inclusive mais votos que o atual governador, e não parou o seu trabalho político em nenhum momento.

FRASE DO DIA

“A política é quase excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes”. Winston Churchil, estadista inglês.