TJ do Acre e Ministério da Justiça assinam convênio para sistemas de videoconferência

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21) o extrato do convênio 886484/2019, que visa a aquisição de equipamentos de videoconferência para unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, objetivando contribuir para agilizar na realização de audiências e na melhoria da prestação de serviços do TJ.

O convênio prevê economia para o Estado do Acre, já que serão reduzidos os deslocamentos, além de ampliar a segurança dos magistrados e da sociedade como um todo.

O valor do convênio é de R$ 4.027.412,17.