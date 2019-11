Oportunidade de investimentos nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira 22 de novembro, às 19:00h, no auditório do Palácio do Comércio, profissionais do ramo imobiliário do mercado americano, mais especificamente do Sul da Flórida, irão proferir a Palestra “PORQUE INVESTIR NO SUL DA FLÓRIDA-EUA”. A principal missão é desmistificar o processo de aquisição de imóveis nos EUA e ir além, apresentando as principais vantagens e formas de adquirir uma propriedade no Sul da Flórida.

Através de uma palestra altamente informativa, IVANETE WOLSTONCROFT, corretora de imóveis nascida no Brasil e com cidadania americana, onde vive e trabalha há mais de 15 anos, que tem uma excelente estrutura organizacional, parceria com grandes incorporadoras/brokers, detalhará os benefícios deste investimento, de forma simples e objetiva.

Os pontos a serem abordados vão da extraordinária valorização desta região da Flórida, passando pela possibilidade de adquirir estes ativos, com uma entrada de apenas 1/3 do valor total; tratando das facilidades de financiamento através de instituições como o BBVA e o BB América e, explanando ainda a oportunidade do investidor obter uma renda em dólar, durante o próprio período de financiamento.

Outro motivo para participar desses investimentos é que todos os processos são desenvolvidos considerando as particularidades dos brasileiros, com um acompanhamento personalizado desde os procedimentos iniciais. Para aqueles investidores que se interessem em seguir além da aquisição de Imóveis, Advogados Americanos, fluentes em Português, também fazem parte da equipe, e darão todo o suporte para eventuais processos de Imigração.

Os empreendimentos que serão apresentados têm a qualidade de construtoras como a LENNAR, empresa líder em lançamentos do mercado imobiliário americano e, além disso, toda a segurança no processo de aquisição será administrada pela maior imobiliária do Sul da Flórida, a Related ISG.

A equipe de IVANETE WOLSTONCROFT conta com a parceria, aqui no Estado Acre, da Amazon Imóveis e Imobiliária Manoca e aguarda a presença dos corretores de imóveis e das pessoas interessadas em novos e seguros investimentos.

Além de toda a explanação já citada, acontecerá um sorteio de duas Amazon Alexa, a nova tecnologia residencial a seu alcance, será servido um Coffee Break e haverá um ambiente e momento agradável para troca de informações.