Ônibus quebra e deixa usuários furiosos na Avenida Getúlio Vargas

O governador Gladson Cameli emitiu uma nota repudiando a morte brutal do presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de Xapuri, algo que, segundo ele, constitui atentado ao Estado de Direito. O governador afirma que o aparato da segurança pública estadual está envolvido em esclarecer o crime e punir responsáveis.

Veja a nota:

NOTA DE REPÚDIO

É com tristeza que recebemos a notícia do assassinato do presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Xapuri, Josemar da Silva Conde, ocorrido na tarde de quarta-feira (20), na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Indignado, repudio o brutal assassinato, pois todo crime covarde contra dirigente partidário constitui atentado ao Estado de direito e à democracia brasileira.

O Governo do Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, está empenhado em investigar o crime com rigor para que prevaleça o império da lei e haja a punição do ou dos responsáveis por este ato de barbárie.

Rio Branco (AC), 22 de novembro de 2019

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre