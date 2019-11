Novo comandante apresenta a estudantes plano de ação para coibir arrastões a ônibus

Uma das primeiras ações do novo comandante-geral da Polícia Militar no Acre, coronel Ulysses Araújo, foi se reunir com os estudantes do Diretório Central da Universidade Federal do Acre (Ufac) para tratar dos arrastões a ônibus, que têm acontecido em alguns bairros de Rio Branco no período noturno. Nesta quinta-feira, 21, Ulysses garantiu aumentar o patrulhamento noturno nas localidades mais afetadas pelo crime.

Os alunos pediram segurança nos ônibus e nos terminais de integração. O coronel garantiu que a Polícia Militar estará presente nesses locais. “Com várias frentes e ações de inteligência”, disse à comunidade estudantil. Foi apresentado um planejamento da PM, com ações que incluem o terminal da baixada, Adalberto Sena, São Francisco e Cidade do Povo.

“Ele [comandante-geral] foi muito atencioso as nossas solicitações. Os focos das ações serão a linha 306 e 707, as que mais sofrem. A polícia garantiu uma visita ao terminal de integração da Ufac”, diz Richard Brilhante, do DCE.

Na noite desta quinta, estudantes já comemoraram em grupos de aplicativo a presença de policiais nos terminais de integração e nos ônibus. “Pelo visto, não vai ficar só na promessa. Vamos aguardar os próximos dias”, completa Brilhante.